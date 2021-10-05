Движение на трассе А-147 Джубга – Сочи приостановили из-за оползня

Транспортное движение на федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи приостановлено из-за оползня, который был вызван сильными осадками на курорте 3 октября, информирует пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее отмечалось, что на курорте до 6 октября прогнозируют сильные ливни, ветер и смерчи над морем в связи с этим объявлено экстренное предупреждение.

«На федеральной автодороге А-147 на Мамайском перевале в сторону поселка Дагомыс произошел оползень по всей ширине трех полос. Принято решение об ограничении движения грузового транспорта», – передает РИА Новости сообщение администрации.

Уточняется, что на данном участке дороги организовано реверсивное движение, сейчас там проводится ремонт дорожного полотна.

В администрации добавили, что подвижка грунта, а затем трещины на дороге образовались из-за сильных осадков в сочинском поселке Варваровка.

«Четвертого и 5 октября по всей территории города было зафиксировано выпадение сильных залповых осадков на всей территории города Сочи… В Лазаревском районе в селе Сергей-Поле произошла подвижка грунта. В зоне оползня восемь частных домовладений и дорога в село Варваровка, проезда по ней нет», – говорится в сообщении.

В настоящий момент проводится эвакуация жителей пункта временного размещения, на месте работает городской оперативный штаб, работу всех служб координирует глава города Алексей Копайгородский.

Как сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, все жильцы домов, находящихся в зоне ЧС, покинули их. Готовы пункты временного размещения. Мэр Сочи ежечасно докладывает губернатору о ситуации. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе будут продолжаться дожди.

Напомним, в конце сентября сочинский ливень остановил самолеты и поезда.