На Netflix подали в суд после выхода сериала «Игра в кальмара» и просят миллионы, а все потому что много людей увидели этот сериал

Со слов представителей SK Broadband сериал стал причиной повышения трафика, как следствие спровоцировав и увеличение расходов.

В связи с тем, что Netflix на данный момент является одним из самых крупных онлайн-кинотеатров в мире, многие страны хотят ввести налог на предоставление интернет-услуг.

Кадр из «Игры в кальмара»

Ведь при использовании сети провайдера, ни компания ни видеохостинг не платят сборы за использование сетевого трафика.

Кадр из «Игры в кальмара»

По данным SK Broadband, после выхода сериала «Игра в кальмара», загруженность серверов увеличилась в двадцать четыре раза.

Жители Южной Кореи используют до 1,2 триллиона бит данных в секунду. Это значит, что Netflix должен SK Broadband за 2020 год более 23 000 000$.

Кадр из «Игры в кальмара»

Netflix отреагировали на заявление южнокорейских провайдеров, сказав, что рассмотрят подробно их претензию в суде. Но популярный онлайн-кинотеатр, также не исключает возможность полюбовного решения сложившейся ситуации, которая устроит как SK Broadband, так и сам Netflix.

Кадр из «Игры в кальмара»

Несмотря на судовые разборки между компаниями «Игра в кальмара» продолжает удерживать лидирующие строчки во всех кино-чартах с середины сентября.