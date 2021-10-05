 

США пока не комментируют расследование Pandora Papers – Госдеп

05.10.2021, 9:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я знаю, что к этому есть большой интерес. Мы, конечно, видели сообщения о Pandora Papers и мы не можем комментировать конкретно данные, которые мы рассматриваем”, – сказал он.

В то же время, по словам Прайса, правительство США “активно уделяет внимание повышению финансовой прозрачности и расследованию возможных незаконных действий и действий по уклонению от санкций с использованием всех источников информации, как общедоступных, так и непубличных”.

Контекст:

3 октября Международный консорциум журналистов опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.09 / “Ух, какая пара”, “Лев в шоке”. Добрынин с сыном на руках станцевал вместе с Квитковой

10.04 / В мире: США создают новое средство борьбы с российскими подводными лодками

31.12 / Трамп призвал не мириться с «пародией» на выборы в США

26.09 / “Происходит что-то страшное”. В Крыму пересохла река, питавшая крупное водохранилище

20.10 / В правительстве сообщили о снижении числа безработных в России

05.08 / В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

29.05 / В электромобилях Tesla станут устанавливать камеры для слежки за водителями

11.12 / США обвинили Россию и Сирию в создании проблем в борьбе с терроризмом

15.07 / В Сочи пару задержали за секс на пляже

04.06 / МИД Германии о попытке самоубийства политзаключенного Лапытова: Это символизирует безнадежность, в которую Лукашенко погружает белорусов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика