 

Украина – лидер по количеству политиков, фигурирующих в офшорном расследовании Pandora Papers

05.10.2021, 9:28, Новости дня
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Среди 336 политиков, которые фигурируют в расследовании офшорных схем, 38 являются украинцами. На втором месте – Россия (19), на третьем – Колумбия, ОАЭ и Гондурас (по 11).

Также в лидерах Нигерия (10), Бразилия, Ангола, Великобритания (по девять). Меньше всего в Pandora Papers оказалось политиков Чили, Бельгии, Румынии, Туркменистана, Китая, Азербайджана, Республики Конго, Южной Африки, Кении, Индонезии (по два), Германии, Нидерландов, Албании, Мавритании, Черногории, Ирака, Норвегии, Литвы, Таджикистана (по одному).

При этом политики многих стран, таких как США, Швеция, Австралия, Канада и других, вообще не фигурируют в расследовании.

Скриншот: projects.icij.org
Контекст:

3 октября Международный консорциум журналистов опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Журналисты проекта “Слідство.Інфо” нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия “Квартал 95”, основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом “1+1”.

В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что большая часть информации из расследования известна следователям, ведущим дело “ПриватБанка”, и изучается.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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