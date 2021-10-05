 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Тихон никакой не духовник Путина. На всякие пьянки-гулянки Путина он приезжал со своим хором из Сретенского монастыря. Пели они советские песни про шахтеров

05.10.2021, 9:28, Новости дня
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По словам Пугачева, Шевкунов очень понравился Путину, но его духовником не является.

“А то, что он его духовник, – нет, никакой не духовник. Они одногодки. На всякие дни рождения, пьянки-гулянки он все время приезжал… У него потрясающий хор в Сретенском монастыре. И хор все время приезжал. Они пели не церковные, а советские песни про каких-то шахтеров… “Паренька приметили, на шахте встретили…” – отметил бывший друг президента РФ.

Он добавил, что это любимая песня архимандрита Тихона.

“Да, вот это. Он такой человечный человек. Не самый человечный, нормальный. Есть такие зилоты: типа так нельзя, сюда нельзя, сюда не заходи, неправильно покрестился и так далее. Надо понимать, что в Русской православной церкви после 70 лет [советской власти] 2 млн новомучеников. За веру просто расстреляли. Мы же знаем: Ленин подписывал”, – заявил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Священноархимандрита Тихона стали называть духовником Путина после документального фильма телеканала “Дождь”, который вышел в ноябре 2017 года. По данным телеканала, у иерарха сложились дружеские отношения с представителями российской бизнес-элиты и руководством ФСБ. При этом он якобы конфликтует с патриархом РПЦ Кириллом.

В 2018 году СМИ писали, что митрополит Тихон будет претендовать на пост патриарха.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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