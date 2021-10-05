“За Грузию стоит жить и умереть”. Саакашвили заявил, что не намерен прекращать голодовку

“Как вам наверно известно, я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы знали – я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены. Я очень люблю жизнь, но голодовка, в любом случае, продлится до конца моей жизни. Моим существованием я своему народу большую помощь не окажу. Готов хотя бы своей отверженностью подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть”, – заявил политик.

По словам Саакашвили, он “знает, на что идет”.

“Не хотел доставлять горечь членам своей семьи и близким, но предварительно отказался от предложения врачей, и о какой-либо форме медицинского вмешательства в случае если я буду находится в бессознательном состоянии. Я пишу это не для того, чтобы вы опустили руки, а для того, чтобы вы стали активней”, – добавил он.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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