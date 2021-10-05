 

KIA сертифицировала в РФ обновленное семейство KIA Ceed 2022 модельного года

05.10.2021, 9:16, Новости дня
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Компания Kia сертифицировала обновленную версию модели Ceed для российского рынка.

До конца текущего года первые экземпляры поступят в продажу на отечественном рынке. Вместе с тем первыми поступят хетчбэки, однако позже появятся модификации универсала Ceed Sportswagon (SW). Кроме того, в дальнейшем указали на возможность поступления в продажу купеобразного кроссовера XCeed, который ожидается в 2022 году.

Во всех версиях существенно расширили функционал. Под капотом установят 1,5-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с. мощности. Также появится улучшенная версия с 1,6-литровым мотором на 128 л.с. мощности. Для кроссовера предусмотрели двигатель на 200 л.с.



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