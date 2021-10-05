 

Honda опубликовала первые фотографии хетчбэка Civic Type R нового поколения

05.10.2021, 9:16, Новости дня
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Японский автогигант Honda представил новый хетчбэк Civic Type R.

Кроме того, разработчики готовят к следующему году новую модель, которую уже удалось обнаружить на трассе Нюрбургринг в качестве прототипа. Предполагается, что новая модель получит 2-литровый бензиновый двигатель на 320 л.с. мощности. Вместе с тем для нового исполнения хетчбэка применят 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Во всех комплектациях применят передний привод. Автомобиль также оснастят модернизированным кузовом и салоном. Среди новшеств указали улучшенный дифференциал, а также новую подвеску. Остальные характеристики и достоинства транспортного средства объявят несколько позже.



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