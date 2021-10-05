 

Опубликованы фотографии модели Hyundai Palisade

05.10.2021, 9:16, Новости дня
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Известная компания Hyundai приступила к тестовым испытаниям обновленного внедорожника Hyundai Palisade.

В Сети опубликовали шпионские изображения, которые демонстрируют модель в защитном камуфляже на одной из парковок. Эксперты констатировали, что предусмотренные вырезы в бамперах позволят применить дополнительную оптику в автомобиле. Кроме того, новинка получила стильную решетку радиатора и модернизированные фонари.

В салоне задействовали два ряда кресел, что свидетельствует о 5-местном кузове. Под капотом применят агрегаты на 3,5 и 3,8 литра с мощностью 277 и 295 л.с. соответственно. Пока производитель умалчивает дату презентации данного автомобиля на рынке.



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