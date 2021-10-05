 

Песков рассказал об отношении Путина к возможной встрече с Зеленским

05.10.2021, 9:06, Разное
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Накануне президент Украины заявил, что готов пообщаться с российским лидером тет-а-тет. Однако, по мнению Владимира Зеленского, окружение Владимира Путина против таких переговоров, поскольку они могут привести к неожиданному результату.

Спустя сутки в Кремле отметили, что Путин всегда выражал готовность ко встрече с украинским коллегой, однако необходимо определиться с темами, которые могли бы обсудить главы двух государств. По словам Дмитрия Пескова, для таких переговоров нет предпосылок.

Кстати, ранее пресс-секретарь президента России объяснял, что встреча Путина и Зеленского до сих пор не состоялась, потому что Киев не выполняет Минские соглашения. Также в Кремле считают, что украинские власти в первую очередь должны вести переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик, поскольку ситуация в Донбассе является конфликтом внутри страны.

Ранее стало известно о том, что Владимир Зеленский передал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану список из 450 осужденных в России и Донбассе украинцев и попросил замолвить за них слово перед Владимиром Путиным. Об этом рассказывал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



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