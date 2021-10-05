Пенсионеры Ярославской области рассчитывают на зарплату около 28 тысяч рублей

Служба исследований hh.ru изучила резюме соискателей пенсионного возраста и выяснила, в каких сферах они ищут работу и на какую заработную плату претендуют.

Доля резюме россиян пенсионного возраста в общем объеме предложения на рынке труда в России составляет всего 1%. Больше всего возрастных соискателей, ищущих работу после выхода на пенсию, – в Ленинградской (1,4%), Калининградской (1,3%) и Московской (1,2%) областях. В Ярославской области людям пенсионного возраста принадлежат 0,9% резюме.

Чаще всего резюме пенсионеров можно встретить в профессиональных сферах «Домашний персонал» (7,1% от всех резюме в этой сфере принадлежат соискателям пенсионного возраста), «Наука, образование» (2,6%), «Безопасность» (2,4%), «Медицина, фармацевтика» (2,2%) и «Бухгалтерия» (1,9%). Реже всего такие резюме встречаются в сферах «Маркетинг, реклама, PR», «Автомобильный бизнес» и «ИТ, интернет» (по 0,3%).

Примечательно, что активность пенсионеров в поиске работы существенно отличается в зависимости от региона. Пенсионеры из Ярославской области по активности на рынке труда оказались на 47 месте – 47% из них за последние два месяца обновили резюме или сделали хотя бы один отклик на вакансию. Самые активные соискатели-пенсионеры проживают в Кабардино-Балкарской республике – 72%. В среднем по России этот показатель держится на уровне 49%.

Средняя заработная плата, на которую претендуют пенсионеры из Ярославской области в 2021 году, составляет 27,9 тысяч рублей – это 66 место среди регионов страны. Наиболее высокие ожидания по зарплате – у пенсионеров Камчатского края (80 тысяч), Сахалинской области (75 тысяч) и Ямало-Ненецкого АО (70 тысяч). В среднем по России зарплатные ожидания пенсионеров составляют 41,7 тысячи рублей.

Конечно, зарплатные ожидания зависят и от профессиональной принадлежности соискателя. Так, на самую высокую зарплату претендуют пенсионеры, которые ищут работу в сфере добычи сырья – 99,2 тысячи рублей, а также рассчитывающие на должность в высшем менеджменте – 93,3 тысячи. Наиболее скромные запросы – у пенсионеров из сферы безопасности (25,5 тысячи рублей) и рабочего персонала (29 тысяч).

– В контексте трудоустройства людей пенсионного возраста всегда возникает тема эйджизма (дискриминации по возрасту). Чтобы проверить, насколько развит эйджизм на рынке труда, мы взяли количество откликов по возрастам и долю приглашений также по возрастам. В итоге статистика такова: чем более молодой кандидат, тем больше доля приглашений следует за его откликами. Так, соискатели от 18 до 30 лет в 2021 году успели сделать более 75 млн откликов и получили более 24% приглашений после отклика, а соискатели от 31 до 40 лет сделали более 56 млн откликов и получили чуть более 17% приглашений. В свою очередь, соискатели от 41 года до 50 лет откликнулись почти 27 млн раз, но получили чуть более 12% приглашений. Что же касается соискателей от 51 года и старше, то здесь сумма откликов чуть больше 9%. Эйджизм, увы, все еще есть, и с ним нужно бороться. При этом уже есть примеры и истории, когда компании изменяли парадигму поиска и найма сотрудников в сторону возрастных – постепенно и российский бизнес избавляется от стереотипов. Этому немало способствует напряженная ситуация на рынке труда: дефицит кадров заставляет работодателей расширять границы и отказываться от самоограничительных стереотипов, – комментирует Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru.