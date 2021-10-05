 

В Англии случайно нашли деревню, которая исчезла более 80 лет назад, а ведь совсем недавно там было озеро

05.10.2021, 8:58, Разное
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Мардейл-Грин – деревня, расположенная на севере Англии, которая в 1930 году была затоплена из-за повышения уровня воды в озерах долины Хавсуотер.

Несколько дней назад, жители Британии смогли вновь увидеть затопленную деревню, ведь из-за потери уровня воды, некоторые элементы строений опять оказались на поверхности.

Достоверно неизвестно, сколько времени есть у англичан, которые желают взглянуть на подводную достопримечательность.

По заверению United Utilities несмотря на то, что водохранилище Хосуотер заполнено только на 45%, в любой момент уровень воды может снова восстановиться до 75%.

Фото Phil Taylor / SWNS

«Такой перепад связан с пандемией. Ведь многие люди за период дистанционного обучения и работы увеличили расход воды в несколько раз. Также не стоит забывать, что в 2021 году, лето было очень жарким, что однозначно сказалось на количестве воды в хранилище Хосуотер»

Подобное событие происходило несколько лет назад. Деревня Мардейл-Грин также из-за потери воды находилась на поверхности практически четыре месяца, а после снова погрузилась под воду.



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