 

Система Windows 11 стала доступна для загрузки раньше срока

05.10.2021, 8:54, Разное
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Операционная система Windows 11 стала доступна раньше срока. Такое решение приняли в руководстве компании Microsoft.
Windows 11 уже доступна для загрузки. Изначально выход ОС планировался на 5 октября, но в итоге запуск состоялся на день раньше. 11 версия операционки – новый опыт, который максимально приблизит пользователя к тому, что он любит.

На этот раз стали строже минимальные требования к ПК, на которые будет устанавливаться Windows 11. Теперь должен присутствовать процессор Intel Core восьмого поколения или же минимум Ryzen 2000. Также необходимо наличие 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, пишет портал iReactor.



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