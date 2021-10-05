 

Бундестаг: РФ не имеет отношения к росту цен на газ в Европе

05.10.2021, 8:54, Разное
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РФ не имеет никакого отношения к стремительному росту цен на газ в Европе. Такое мнение озвучили в Бундестаге.
До последнего власти Германии ждали, когда газ упадет в цене, чтобы осуществить закупку по выгодной стоимости. В результате они получили практически пустые подземные хранилища. Многие занимались спекуляциями на тему того, что стоимость «голубого топлива» упадет. Данная стратегия в итоге не сработала. Теперь в проблемах многие обвиняют Россию. На самом деле нужно ругать тех, кто формирует газовую политику в Европе.

Цена на газ снизится, когда страны пополнять подземные хранилища. Германия, в свою очередь, надеется на продолжение поставок газа из РФ. Предыдущие партии топлива, которые обещала Москва, уже дошли, пишет портал «Политэксперт».



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