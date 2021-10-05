 

Чешский премьер признался в покупке недвижимости во Франции через офшор

05.10.2021, 8:53, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПремьер Чехии, долларовый миллиардер Андрей Бабиш признался в покупке 16 объектов недвижимости во Франции в 2009 году через офшорные фирмы, отметив, что тогда еще не занимался политикой.

Бабиш сообщил в интервью чешскому ТВ, что «это было сделано по рекомендации риелторской фирмы, она посоветовала купить это через адвоката». Он выразил уверенность, что «в этом нет ничего нелегального», добавив, что в 2009 году, еще не занимался политикой, передает РИА «Новости».

Напомним, в «Досье Пандоры» указывается, что Бабиш якобы через офшорные компании перевел 22 млн долларов на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сохраняя при в тайне факт владения. Согласно публичным данным, замок принадлежал дочерней компании одной из чешских фирм, косвенно принадлежащей премьеру.

Отвечая на дополнительные вопросы журналистов, чешский премьер заявил, что ему не принадлежат ни офшорные фирмы, ни недвижимость во Франции.

«Я не владею никакими офшорными фирмами и не владею никакой недвижимостью во Франции. Согласно чешским законам, у меня нет и моей бывшей чешской фирмы», – сказал он.

Бабиш является одним из самых богатых людей Чехии. По данным пражского экономического еженедельника Euro, его имущество оценивается в 68 млрд крон (около 3,1 млрд долларов).

С 2017 года Бабиш, как физическое лицо, не имеет записанного на него имущества – на период его пребывания в политике управление двумя принадлежащими ему холдингами Agrofert и SynBiol передано двум попечительским фондам.

Однако Бабиш продолжает оставаться бенефициантом фондов, и после ухода из политики может вернуть себе из них свое имущество.

В «Досье» США названы крупнейшим налоговым убежищем. Во вторник стали известны подробности об офшорах в Соединенных Штатах.

Газета ВЗГЛЯД писала, как «Досье Пандоры» может помочь России.



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