Рогозин анонсировал запуск автоматической станции «Луна-25» в июле 2020 года

Автоматическая станция «Луна-25» будет запущена в июле, российско-европейская миссия «Экзомарс» – в сентябре следующего года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В следующем году в июле мы планируем миссию на Луну («Луна-25»). <…> Ну а сентябрь – это у нас «Экзомарс», девятимесячная миссия на Марс», – передает ТАСС слова Рогозина в эфире Первого канала.

Ранее Роскосмос перенес запуск станции «Луна-25» с октября 2021 года на май 2022 года.

Главная задача миссии «Луна-25» – отработка технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны.

Напомним, генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков заявил, что незавершенные огневые испытания двигательной установки и отработка систем автоматической станции «Луна-25» не позволяют осуществить ее запуск в октябре 2021 года.