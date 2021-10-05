 

В Закарпатской области пьяный отчим до смерти избил 10-летнюю приемную дочь – полиция

05.10.2021, 8:36, Новости дня
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“34-летний заявитель признался, что вчера вечером, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою 10-летнюю приемную дочь. А утром нашел ребенка на кровати без признаков жизни”, – говорится в сообщении. 

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 п.2 статті 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство малолетнего ребенка). Задержаного поместили в изолятор временного содержания, ему намерены сообщить о подозрении и ходатайствовать о взятии под стражу. Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

4 октября полиция сообщила, что на момент избиения девочки в доме нахолилась ее мать. 

“Женщина не предприняла никаких действий и заведомо оставила ребенка, находившегося в опасном для жизни состоянии, без помощи”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть).

“Именно в рамках этого производства будет дана правовая оценка действиям матери”, – добавили в пресс-службе.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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