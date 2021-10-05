В Украине сделали 13 млн прививок от коронавируса

Одну дозу получили 51 472 человека, полностью иммунизированы – 48 859.

В понедельник украинцев прививала 831 мобильная бригада, а также в 2925 пунктах и 339 центрах вакцинации.

С начала кампании по иммунизации привито 7 242 115 человек, из них получил одну дозу – 7 242 113 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 820 725 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 13 062 838 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1963268397169589

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

—