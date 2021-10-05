 

Крестил евреев во время оккупации Галичины. Кулеба открыл в Люблине памятник украинскому святому

05.10.2021, 8:36, Новости дня
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“Эта память является важным уроком человечности. Для МИД Украины было делом чести присоединиться к этому проекту и стать его частью. Фигура Емельяна Ковча – монументальная для украинского государства. О ней должен знать весь мир”, – сказал Кулеба.

Министр зачитал обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором глава государства отметил, что Ковч содержанием своей жизни сделал спасение ближнего.

“Он не только спасал евреев от Холокоста, но и последовал за своей паствой в нацистский концлагерь, был с ней до самого конца. Потому что Бог нужен всем, кто страдает, независимо от национальности и вероисповедания”, – заявил глава МИД.

Кулеба напомнил, что в оккупированном нацистами Львове Ковч решился открыто стать на защиту евреев, написав письмо лидеру нацистской Германи Адольфу Гитлеру.

“Ковч обратился с письмом к Гитлеру, в котором осуждал массовые убийства евреев и требовал разрешения посещать их в гетто. За эти действия 30 декабря 1942 года был арестован гестапо и брошен в львовскую тюрьму на Лонцкого, а в августе 1943 года переведен в концлагерь Майданек, где тайно продолжал священническую деятельность”, – рассказали в пресс-службе министерства.

Контекст:

Емельян Ковч – греко-католический священник, миссионер. Во время немецкой оккупации Галичины спасал евреев – крестил их и выдавал им метрики о крещении. Он выдал более 600 таких документов. Ковч в 2001 году был причислен к лику блаженных в католической церкви папой римским Иоанном Павлом ІІ. Ковч умер в 1944 году в концлагере Майданек на окраине Люблина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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