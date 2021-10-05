 

Судью ранили на охоте из ружья другого судьи в Челябинской области

05.10.2021, 8:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПредседателя Еткульского районного суда в Челябинской области ранили из ружья его коллеги во время охоты, власти региона устанавливают всех участников инцидента и законность ее проведения.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, 4 октября в трех километрах от поселка Бектыш «председателю Еткульского районного суда было причинено огнестрельное ранение груди и брюшной полости из ружья председателя Еманжелинского городского суда».

«Вчера вечером нам стало известно об инциденте на одном из охотничьих хозяйств Еткульского района. Государственные инспекторы федерального государственного надзора уже проводят проверку на законность охоты и выявления всех обстоятельств инцидента», – сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков, которого цитирует пресс-служба министерства.

Он добавил, что достоверную информацию об участниках и подробности инцидента ведомство сообщит позже.

Ранее браконьер убил товарища на охоте на Урале.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / Зеленский хочет, чтобы Байден присоединился к переговорам по Донбассу “в нормандском или другом формате”

27.02 / Euronews – Россия, США и ООН призывают конфликтующие стороны в Армении к сдержанности

27.09 / “Страх быть брендированными “русофобами”. В повестке осенней сессии ПАСЕ нет украинских вопросов – нардеп Василенко

25.08 / В Киеве перевернулся автобус сообщением Кишинев – Москва

15.07 / “Тебе очень идут белые трусы”. В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv

23.08 / Власти Польши решили построить забор на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов

13.05 / Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

04.06 / Франция с 9 июня откроет границы для туристов, но есть условия

19.01 / Эксперт назвал оптимальный способ разблокировки смартфона

06.03 / Экс-глава “Укрзалізниці” Балчун занялся янтарным бизнесом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика