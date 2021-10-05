Судью ранили на охоте из ружья другого судьи в Челябинской области

Председателя Еткульского районного суда в Челябинской области ранили из ружья его коллеги во время охоты, власти региона устанавливают всех участников инцидента и законность ее проведения.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, 4 октября в трех километрах от поселка Бектыш «председателю Еткульского районного суда было причинено огнестрельное ранение груди и брюшной полости из ружья председателя Еманжелинского городского суда».

«Вчера вечером нам стало известно об инциденте на одном из охотничьих хозяйств Еткульского района. Государственные инспекторы федерального государственного надзора уже проводят проверку на законность охоты и выявления всех обстоятельств инцидента», – сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков, которого цитирует пресс-служба министерства.

Он добавил, что достоверную информацию об участниках и подробности инцидента ведомство сообщит позже.

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