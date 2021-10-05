 

Немцы обрадовались закачке газа в первую нитку «Северного потока – 2»

05.10.2021, 8:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНемецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей.

«Потребителю выгоден этот новый трубопровод, это еще сильнее гарантирует надежность поставок. Россия – надежный партнер, который всегда выполнял свои договорные обязательства, даже во времена «холодной войны», – написал пользователь hermangerman, передает РИА «Новости».

«Наше снабжение, кажется, обеспечено на зиму. Да здравствует «Северный поток – 2», – написал Rainer S.

«Зима приближается, хорошие новости», – отметил Robert SP.

«Очень хорошие новости. С геостратегической точки зрения это успех для Германии. Понятно, что это не нравится «атлантистам" от политики», – добавил Michael K.

Ранее стало известно, что оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – «Газпромом». Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.



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