 

Кроссовер Mitsubishi Outlander получил на рынке РФ новую специальную версию Black Edition

05.10.2021, 8:22, Новости дня
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Японский автогигант Mitsubishi презентовал в РФ специальную версию кроссовера Outlander 2021 модельного года.

Автомобиль в названии получил приставку Black Edition, свидетельствующую об изменении во внешнем виде. Новый паркетник получил черную решетку радиатора, хромированные элементы на задней части кузова, а также яркие рейлингли и молдинги. Кроме того, кроссовер в версии Black Edition оснащается черным задним спойлером и соответствующим исполнением крыши.

Под капотом модели установлен 2-литровый бензиновый мотор на 146 л.с. мощности. Новый экземпляр получил вариатор и интеллектуальный полный привод. Приобрести ограниченную версию кроссовера можно по цене от 2,14 млн рублей.



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