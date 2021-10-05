 

Mazda анонсировала обновленный кроссовер Mazda CX-5 для рынка Японии

05.10.2021, 8:22, Новости дня
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Известная марка Mazda объявила о скором выходе в Китае обновленного кроссовера Mazda CX-5.

Вместе с тем некоторые параметры новой модели уже озвучены до официальной презентации. Официальная премьера кроссовера на японском рынке состоялась в прошлом году. Новая модель в версии JMD ничем не отличается от актуальной модификации. В данном случае внешний вид остался прежним.

Кроме того, приобрести паркетник на японском рынке станет возможным уже к концу текущего месяца. Известно, что кроссовер в дальнейшем поступит в продажу на российском рынке, а также в Европе. Пока в РФ продается актуальная генерация по цене от 1,8 миллиона рублей.



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