 

Адвокат сообщил об отказе Саакашвили от экстрадиции на Украину

05.10.2021, 8:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам юриста Гиоргия Чивашвили, Михаил Саакашвили продолжает голодовку. Мол, так экс-президент Грузии демонстрирует продолжение борьбы. Несмотря на голод, политик, как отметил его адвокат, чувствует себя бодрым.

Также Чивашвили рассказал, что его подзащитный, который имеет украинское гражданство, скорее всего, откажется от экстрадиции, потому что он вернулся на родину, желая продолжить политическую борьбу.

Напомним, Саакашвили нелегально прибыл в Грузию в пятницу, 1 октября. Политика арестовали в Тбилиси, поскольку в стране по двум уголовным делам ему заочно был вынесен приговор. Еще несколько дел находятся в производстве. Ему грозит не менее девяти лет лишения свободы.

Кроме того, скоро Саакашвили предъявят еще одно обвинение, поскольку он незаконно пересек границу. Отметим, бывший глава государства был лишен грузинского гражданства в 2015 году.

Ранее “Дни.ру” писали о политической карьере Михаила Саакашвили – о том, как он стал президентом Грузии, бежал на Украину, поссорился с Петром Порошенко и завоевал доверие нынешнего лидера Незалежной Владимира Зеленского, который, кстати, пообещал вернуть его.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.09 / Певица МакSим умилила поклонников “солнечной” прогулкой в парке

08.02 / Раскрыты детали дизайна фамильного склепа Аллы Пугачевой на кладбище

29.06 / Личное: Профессионалка Тина

23.09 / Обама попросил всех американцев написать ему SMS-сообщения на телефон

31.03 / Подборка сообщений информационного агентства УНИАН

01.04 / Российский депутат назвал себя владельцем космического корабля

18.11 / Сдавила артерию: подмосковные врачи чудом спасли женщину с опасной аневризмой

08.09 / Сына челябинского депутата обвиняют в стрельбе по людям

18.03 / Москва отозвала посла РФ из Вашингтона

03.06 / Ученые из США создали мятные конфеты для восстановления зубной эмали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика