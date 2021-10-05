 

Потерявший жену Шаляпин просыпается посреди ночи от кошмаров

05.10.2021, 8:00, Разное
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Певец Прохор Шаляпин рассказал, что просыпается от кошмаров по ночам. Популярный артист стал участником нового эпизода шоу «Форт Боярд», которое выходит в эфир канала СТС. Знаменитость решил проверить себя на стойкость.
Прохор Шаляпин не раз говорил, что пытается избежать любой опасности. На съемках шоу ему пришлось пройти испытание «Катапульта», когда он буквально улетел в океан. Участник в данном случае становится так называемым снарядом. Шаляпину было очень страшно, ведь могли быть самые разные последствия. До сих пор артист нередко просыпается посреди ночи. Ранее ему просто было тяжело смотреть, как коллеги проходят подобные испытания. Он не мог даже представить, что сам станет участником эксперимента.

Шаляпин после шоу понял, что из экстрима может только попробовать прыжки с парашютом, хотя знаменитость очень боится высоты. Перед началом игры у Шаляпина от страха тряслись руки.

Сейчас артист переживает новую трагедию. На прошлой неделе в результате последствий COVID-19 скончалась его супруга Татьяна Дэвис. Женщину кремировали, а Шаляпин даже не смог проводить ее в последний путь. Исполнитель тяжело переживает кончину возлюбленной, его поддерживают друзья и коллеги. Он заявил, что пока не берет телефон, если звонит незнакомый номер, поскольку журналистам ему сказать нечего.

Источник: www.starhit.ru



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