В сети появилась информация о сливе данных 1,5 млрд пользователей Facebook. Со сбоем соцсети это не связано

Сообщение хакер опубликовал 22 сентября. Сейчас он продает данные на соответствующей платформе форума, и потенциальные покупатели имеют возможность приобрести все данные сразу или в меньших количествах.

База содержит такую информацию о пользователях: имя, адрес электронной почты, номер телефона, местоположение, пол и идентификатор пользователя.

Отмечается, что данные были получены путем веб-скрейпинга – это технология получения веб-данных путем извлечения их со страниц веб-ресурсов. То есть технически страницы пользователей не взламывались. Опубликованная в сети база может быть использованы для фишинга и атак с захватом аккаунта, отмечает портал.

Один потенциальный покупатель утверждает, что ему было предложено купить данные 1 млн учетных записей пользователей Facebook за $5 тыс.

Портал подчеркивает, что многие из предоставленных в базе данные оказались достоверными. Вместе с тем некоторые потенциальные покупатели утверждают, что продавец их обманул и данные не были доставлены после оплаты.

PrivacyAffairs отдельно отмечает, что появление этой базы данных никак не связано с вчерашним масштабным сбоем Facebook и других соцсетей – это лишь совпадение.

Контекст:

Это не первый случай масштабной утечки данных из Facebook. В декабре 2019 года в интернете появились полные имена и телефонные номера 267 млн пользователей соцсети. Утечка в основном затронула жителей США.

В апреле этого года хакеры обнародовали данные более 533 млн пользователей Facebook из 106 стран, в том числе более 32 млн записей о пользователях в США, 11 млн о пользователях в Великобритании и 6 млн из Индии.

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