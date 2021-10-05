Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов

У Лебединского Донецкой области незаконные вооруженные формирования стреляли из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из подствольных гранатометов.

Вблизи Новотошковского Луганской области боевики дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации украинские военные открывали огонь и вынудили боевиков прекратить огневую активность.

С начала суток 5 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев говорил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

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