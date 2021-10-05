 

КНДР вновь открыла горячую линию с Южой Кореей, чтобы наладить отношения

05.10.2021, 7:44, Новости дня
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Такой шаг КНДР сделала через несколько дней после того, как лидер страны Ким Чен Ын заявил, что готов восстановить связь. Вместе с тем Пхеньян также заявил, что восстановление их отношений зависит от “позиции властей Южной Кореи”.

4 октября министерство объединения Южной Кореи заявило, что официальные лица из обеих Корей обменялись первым телефонным звонком с августа.

В ведомстве заявили, что с “восстановлением коммуникационной линии Юг–Север была создана основа для восстановления межкорейских отношений”.

Контекст:

Как отмечает BBC, горячие линии связи между двумя Кореями отключались несколько раз. В 2020 году после неудачного саммита между Севером и Югом Пхеньян взорвал межкорейский пограничный пункт, построенный для улучшения связи.

В том же году Северная Корея оборвала все линии связи с Южной Кореей, включая горячую линию между обоими лидерами и военные каналы связи, после обострения напряженности.

Горячая линия была ненадолго восстановлена в августе этого года, но снова прервана после того, как Южная Корея приняла участие в совместных военных учениях с США.

Северная и Южная Корея технически все еще находятся в состоянии войны, потому что мирного соглашения не было достигнуто после окончания корейской войны в 1953 году. Север неоднократно обвинял Южную Корею в двойных стандартах в отношении военной деятельности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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