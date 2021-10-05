 

Роснедра опровергли недостаток запасов золота в РФ

05.10.2021, 7:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОбеспеченность РФ запасами золота при текущей добыче составляет 36 лет, а уровень воспроизводства запасов в последние шесть лет превышает уровень добычи, сообщили в Роснедрах.

«По данным Государственного баланса запасов Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2021 разведанные запасы золота составляют 15319 тонн. При текущем уровне добычи 427 тонн (за 2020 год) обеспеченность Российской Федерации золотом составляет 36 лет», – передает ТАСС сообщение ведомства, комментируя заявление главы «Полюса» Павла Грачева о возможном недостатке разведанных и вероятных запасов золота на горизонте 10–20 лет.

Кроме того, ежегодно достигается расширенное воспроизводство запасов (отношение прироста запасов к добыче за десятилетний период). «Так, в 2020 году этот показатель составил 1,90 (или 190%), в 2019 году – 1,86 (186%), в 2018 году – 2,11 (211%), в 2017 году – 2,28 (228%), в 2016 году – 2,74 (274%), в 2015 году – 3,06 (306%), в 2014 году – 2,98 (298%)», – добавили в Роснедрах.

«Информация господина Грачева, генерального директора ПАО «Полюс», предоставленная в интервью РБК, не подтверждается», – заключили в ведомстве.

Грачев в интервью РБК заявил, что российские золотодобытчики на горизонте 10–20 лет могут столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы. По оценке «Полюса», сейчас разведанные и вероятные запасы золота в РФ составляют 7,5–8 тыс. тонн, а производство металла – на уровне 330 тонн в год. Для исправления ситуации, по мнению главы «Полюса», нужно кратно увеличить частные инвестиции в геологоразведку.

Напомним, в конце августа в Банке РФ сообщили, что золотовалютные резервы страны по состоянию на 20 августа 2021 года выросли на 1,8 млрд долларов и составили 595,6 млрд.



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