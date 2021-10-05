Шойгу поздравил педагогов с Днем учителя

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил педагогов с Днем учителя, поблагодарив их за нелегкий и ответственный труд.

«Педагог – одна из самых сложных и важных профессий, где необходима самоотдача и постоянная работа над собой. Ваши компетентность и требовательность, отзывчивость и душевная щедрость, умение увлечь личным примером помогают раскрывать способности учеников, воспитывать истинных патриотов нашего Отечества», – передает официальный сайт Минобороны слова Шойгу.

По словам министра обороны, благодаря слаженной работе педагогических коллективов образовательных организаций Министерства обороны и современной материально-технической базе слушатели, курсанты, кадеты, суворовцы, нахимовцы и воспитанницы неизменно показывают высокие результаты в учебе, завоевывают призовые места на олимпиадах и конкурсах.

«Уверен, что наши совместные усилия помогут молодым людям вырасти достойными гражданами РФ – с высокими нравственными установками, потребностью самореализоваться и быть полезным своей стране. Спасибо вам за ваш нелегкий и ответственный труд, крепкого вам здоровья, счастья и творческих успехов. С праздником! С Днем учителя!», – говорится в поздравлении Шойгу.

Министр обороны Российской Федерации поздравил учителей с их профессиональным праздником https://t.co/VayC5GBrHi#Минобороны #Шойгу #СергейШойгу #ДеньУчителя #ДеньУчителя2021 #Приказы #Праздники #Поздравления pic.twitter.com/qqJM7QLFEL

— Минобороны РФ (@mod_russia) October 4, 2021

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что вопрос, касающийся уровня доходов учителей, надо решать системно, не отдельными выплатами, это должно быть в числе социальных приоритетов.