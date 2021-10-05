Телефонные мошенники начали обманывать жертв при помощи роботов

Телефонные мошенники в РФ придумали уловку, как вывести жертву на разговор при помощи робота, сообщают информационные агентства.

Как передает РИА Новости, появились слухи, что телефонные мошенники под предлогом какого-либо опроса предлагают жертве нажать на своем телефоне в тональном режиме некую клавишу, если ответ на вопрос положительный. После этого устройство якобы может заблокироваться, а мошенник – получить к нему доступ, взломать его и похитить средства, так как к телефону привязана банковская карта.

Однако эксперты утверждают, что нажатие любых клавиш, которое происходит в тональном режиме, не ведет к блокировке устройства и тем более к хищению денег. «Для того, чтобы вывести смартфон из строя, его нужно либо заразить вредоносным ПО, либо использовать ту или иную уязвимость. Нажатие клавиши в тоновом режиме не приводит ни к загрузке вредоносного ПО, ни к использованию уязвимости», – отметил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

В Народном фронте согласны с таким мнением и отмечают, что не встречали реальных пострадавших с такими историями. «Такие сообщения мы расцениваем, как «страшилки» из разряда городских легенд, навеянных повесткой и общей усталостью людей от двух насущных проблем – пандемии и мошенничества», – сообщила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская.

При этом Галов отметил, что мошенники действительно пользуются уловкой с тональным переключением, чтобы выйти на жертву и обмануть ее уже с помощью методов социальной инженерии. Он пояснил, что перевести звонок при нажатии кнопки на живого мошенника можно, однако сделать что-то с телефоном при этом нельзя.

«Наши эксперты сталкивались как раз с первой схемой: человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменен, если человек этого не делал, его просили нажать «Один». Далее человека соединяли непосредственно с мошенником», – рассказал Галов.

Напомним, в ЦБ сделали прогноз по «популярным» мошенничествам в 2021 году.