Дана Борисова прокомментировала слухи о смерти Панина из-за наркотиков

В 2013 году всю страну шокировала неожиданная смерть Андрея Панина. В СМИ сразу же появилось множество версий случившегося. Первой причиной его кончины назвали несчастный случай.

Напомним, что звезду нашли уже мертвым в собственной квартире. Тогда следствие предположило, что Панин упал, ударился головой, потерял память и скончался из-за потери крови. Но уже в этот же день решили, что это было убийство, так как при падении такие травмы получить невозможно.

В 2014 году дело закрыли, а уже в этом году появились слухи о том, что, возможно, Андрею Панину подсыпали психотропные вещества. Дана Борисова, которая на протяжении нескольких лет боролась с наркотической и алкогольной зависимостью, вспомнила, как меняется состояние человека при употреблении запрещенных веществ.

“Зажор, либо вообще есть не хочется. Активно двигается, словоохотливый. Это наркотики такой эффект дают. А если таблеточки, то, наоборот, будет такая вялость, будешь медленно разговаривать”, – дала комментарий телеведущая корреспонденту “Дни.ру”.

Блондинка не смогла определиться, действительно ли, актеру что-то подсыпали или он сам что-то употребил. В любом случае, она уверена, что это опасно для организма, так как мозг начинает разрушаться со стремительной скоростью.

“Я три или четыре года употребляла, мама – работник скорой помощи, и все только по прошествии нескольких лет это дело догнали. Так что могут и не понять”, – ответила бывшая наркозависимая на вопрос о том, почему родственники актера ничего не заподозрили и не смогли предотвратить его смерть.