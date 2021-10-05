 

Экзамен, измена, беременность: 9 самых популярных снов, которые тебе точно снились и вот почему

05.10.2021, 7:12, Разное
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Эксперты уверены, что во сне каждый человек рано или поздно сталкивается со своим внутренним Я.

В зависимости от сюжета, сон может рассказать о самых больших страхах и комплексах человека. Профессор Тереза Чонг, в своей недавней публикации раскрыла смысл часто встречающихся снов у людей.

Измена

Такой сон говорит о том, что вам не хватает свободы или, вы не знаете, как выйти в реальной жизни из созданной зоны комфорта. Не стоит трактовать подобные сюжеты как подсознательный отказ от партнера или потерю любви.

Нагота

Сон, в котором вы полностью обнажены, может говорить о том, что вы находитесь в поисках своего внутреннего Я. Также такой сюжет может сигнализировать, что человек сильно биться своего разоблачения за какой-то поступок.

Экзамен

Такой сюжет практически всегда свидетельствует о несоответствие стандартам, выдуманным у себя в голове. Другими словами, вы думаете, что не оправдываете надежды окружающих.

Падение

Один из самых распространенных сценариев сна. Он может служить сигналом для того, чтобы вы отказались от безрассудных поступков и стали контролировать свой характер.

Преследование

Также распространенный сюжет сна. Оповещает своего владельца о том, что необходимо встретиться со своим страхом лицом к лицу. Ведь убегая от своих страхов у вас не будет личностного роста.

Беременность

Если коротко, то беременность сигнализирует о том, что вам необходимо время для реализации своих проектов. Также подобный сюжет может стать сигналом для начала своих творческих идей.



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