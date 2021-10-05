 

Египет потребовал избавить Сирию от незаконного присутствия иностранных сил

05.10.2021, 6:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВсе иностранные силы, чье присутствие в Сирии не имеет легитимного основания, должны покинуть сирийскую территорию, сообщил глава МИД Египта Самех Шукри.

Его спросили, относится ли это к США. Шукри заявил: «Это относится ко всем». По словам министра, в Сирии «не должно быть сил, не имеющих на то легитимных полномочий, предусмотренных международным правом». Министр полагает, что «это позволит обеспечить уважение принципа независимости и территориальной целостности» Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Напомним, президент РФ Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад провели встречу в Москве. Переговоры прошли в Кремле. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. Путин, комментируя ситуацию в Сирии, сказал Асаду: «Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву».



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