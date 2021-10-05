Facebook назвала причину масштабного сбоя

Сбой в работе сервисов Facebook был вызван изменениями конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию трафика между центрами данных, сообщила компания.

Специалисты уверены, что изменения конфигурации стали «первопричиной отключения». Эти изменения «вызвали неполадки, нарушившие коммуникацию», они имели «каскадный эффект», что привело к сбою в работе сервисов, передает ТАСС.

В компании сообщили, что «сервисы вновь подключены к сети», ведется работа над их полным восстановлением. Устранение неполадок оказалось затруднено тем, что сбой повлиял на внутренние инструменты Facebook. Как отметили в Facebook, «нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя».

Напомним, масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp привел к тому, что глава Facebook, Inc. Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов и опустился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира. Сейчас сервисы восстанавливают работу.