 

Facebook назвала причину масштабного сбоя

05.10.2021, 6:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСбой в работе сервисов Facebook был вызван изменениями конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию трафика между центрами данных, сообщила компания.

Специалисты уверены, что изменения конфигурации стали «первопричиной отключения». Эти изменения «вызвали неполадки, нарушившие коммуникацию», они имели «каскадный эффект», что привело к сбою в работе сервисов, передает ТАСС.

В компании сообщили, что «сервисы вновь подключены к сети», ведется работа над их полным восстановлением. Устранение неполадок оказалось затруднено тем, что сбой повлиял на внутренние инструменты Facebook. Как отметили в Facebook, «нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя». 

Напомним, масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp привел к тому, что глава Facebook, Inc. Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов и опустился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира. Сейчас сервисы восстанавливают работу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.12 / “Додон пытается поджечь страну”. Санду потребовала провести парламентские выборы в Молдове

04.04 / Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 130 млн

01.07 / Гол Роналду помог “Ювентусу” переиграть “Дженоа”

27.02 / В ЕС выступили против замены политики в отношении РФ на санкции

13.02 / Зеленский надеется привлечь в Украину туристов из ОАЭ

30.07 / В Smart Holding заявили, что причина банкротства Черноморского судостроительного завода – политический произвол

16.10 / Das Erste – необходимость компромисса по брекситу — единственное, в чём ЕС единодушен

02.07 / Большой успех – польские политики и эксперты празднуют «поражение России» в арбитражном суде

24.08 / Шойгу анонсировал подписание контрактов на «Армии-2020» более чем на 1 трлн рублей

21.10 / Совфед одобрил продление начисления выплат на детей до марта 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика