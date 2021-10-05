Политолог Елисеев: Лукашенко хочет обеспечить династический транзит власти

В пятницу, 1 октября, Александр Лукашенко на совещании с руководством администрации президента заявил, что с главы государства нужно снять основные нагрузки, которые ему не свойственны. Мол, правительство должно заниматься экономикой и нести за нее ответственность, а администрация должна “вбить в голову людей” эту мысль. То есть если будут приняты непопулярные законы, то народ должен винить кабмин.

Политолог Андрей Елисеев заметил, что Лукашенко хочет ассоциироваться у граждан Белоруссии только с хорошим, и ни в коем случае с чем-то плохим. По словам аналитика, лидер республики сказал это впервые напрямую, хотя раньше пытался доносить эту мысль завуалированно.

Эксперт напомнил свои слова двухгодичной давности о том, что Лукашенко мечтает о монаршем статусе. Якобы президент Белоруссии желает обладать авторитетом, властью и принимать все решения, но в то же время возлагать ответственность на других чиновников. Елисеев предполагает, что глава государства хочет поменять Конституцию и в этом направлении.

Впрочем, поправки к Основному закону страны – лишь пыль в глаза народу, считает политолог. По его словам, Лукашенко стремится замкнуть политическую систему и лишить граждан Белоруссии прямых выборов. “Цель – обеспечить династический транзит власти в среднесрочной перспективе”, – написал Елисеев на своей странице в “Фейсбук”.