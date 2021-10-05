 

День Иона и Фока – Листопадная: Что нельзя делать 5 октября

05.10.2021, 6:26, Разное
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На Руси было широко распространено предание о пророке Ионе. Бог возложил на него миссию оповестить жителей города Ниневии о необходимости покаяния за грехи, но Иона ослушался Господа, поэтому был поглощен китом, внутри которого он три дня молился, а затем был выпущен на волю и исполнил свою задачу. Народ почитает память этого выдающегося человека 5 октября, а также вспоминает в православный праздник мученика Фоку. Верующие признают его помощником утопающих и хранителем от пожаров.

По традиции 5 октября называют Листопадной, настоящим началом осени. Считается, что в эту дату порывы ветра сильны до такой степени, что легко срывают листья с деревьев. Люди старались держаться подальше от таких дуновений, полагая, что ими управляет нечистая сила.

Существует ряд запретов, которые нужно соблюдать в день Иона и Фока. Так, в этот православный праздник 5 октября категорически нельзя есть рыбу и морепродукты. Вместо этого на стол лучше подать блюдо из редьки. Этот овощ можно употреблять с солью, луком и квасом, как делали наши предки. Кроме того, категорически нельзя рыбачить. Устраивать ловлю рыбы в этот день — большой грех. Подумайте о всех живых существах, которые населяют планету, и помолитесь за их здоровье.



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