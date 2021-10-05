 

Le Monde – шаг к примирению — Южная Корея и КНДР восстановили все линии связи

05.10.2021, 6:06, Новости дня
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Пхеньян и Сеул восстановили каналы коммуникации между государствами, которые ранее были оборваны Северной Кореей в одностороннем порядке, пишет Le Monde. Лидеры стран и их правительства надеются, что такой шаг поможет возобновить диалог и установить прочный мир на территории Корейского полуострова.


Reuters

В понедельник 4 октября Пхеньян и Сеул объявили о восстановлении линий связи между государствами, пишет Le Monde. Издание отмечает, что можно говорить о новой оттепели в их отношениях, хотя ситуация остаётся напряжённой.

Министерство объединения Республики Корея в официальном заявлении уточнило, что утром лидеры двух стран также провели телефонные переговоры. «Правительство предполагает, что восстановление линии связи между Северной и Южной Кореями заложило базу для возобновления межкорейских отношений, — подчёркивает южнокорейское ведомство. — Правительство надеется… быстро возобновить диалог и начать рабочие дискуссии по восстановлению межкорейских отношений». Министерство обороны Южной Кореи подтвердило, что военные линии связи также восстановлены.

За несколько часов до совместного заявления Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) объявило, что глава КНДР Ким Чен Ын «выразил желание восстановить оборванные каналы связи между Северной и Южной Кореями». Своё намерение северокорейский лидер объяснил попыткой установить «прочный мир» на Корейском полуострове.

Как напоминает французская газета, в июне 2020 года Северная Корея в одностороннем порядке оборвала все официальные каналы военной и политической связи, выступив против распространения на своей территории пропагандистских антипхеньянских листовок активистами из Южной Кореи. Год спустя 27 июля, в годовщину перемирия в Корейской войне 1950—1953 годов, две страны объявили о неожиданном потеплении в отношениях и восстановили связи между государствами.

Ким Чен Ын провёл телефонные переговоры с президентом соседней страны Мун Чжэ Ином, и оба лидера предположили, что сделанный шаг станет первым в процессе сближения двух стран, которые формально по-прежнему находятся в состоянии войны. Однако такое ослабление напряжённости продлилось недолго: Пхеньян, раздражённый совместными военными учёниями США и Южной Кореи, прекратил отвечать на звонки спустя две недели, пишет Le Monde.
  



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