 

Псаки потребовала от Китая прекратить давление на Тайвань

05.10.2021, 5:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПресс-секретарь администрации США Джен Псаки выразила обеспокоенность в связи с «провокационными военными действиями» Китая вблизи Тайваня.

Вашингтон считает, что Пекин «дестабилизирует обстановку, создает риск просчетов и подрывает мир и стабильность в регионе». Китай, по словам Псаки, должен «отказаться от военного, дипломатического и экономического давления и принуждения в отношении Тайваня», передает ТАСС.

Она заявила, что США «глубоко заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе», а потому намерены «оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточного потенциала самообороны». Псаки заверила, что обязательства США перед Тайванем «незыблемы и способствуют поддержанию мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и в регионе».

В понедельник официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявил, что Пекин выражает Вашингтону решительный протест из-за заявления о поддержке потенциала самообороны Тайваня. Центральное информационное агентство Тайваня сообщало, что ВВС Народно-освободительной армии Китая 2 октября предприняли массовый вылет к акватории Тайваня, задействовав в общей сложности 39 самолетов.



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