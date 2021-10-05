Псаки потребовала от Китая прекратить давление на Тайвань

Пресс-секретарь администрации США Джен Псаки выразила обеспокоенность в связи с «провокационными военными действиями» Китая вблизи Тайваня.

Вашингтон считает, что Пекин «дестабилизирует обстановку, создает риск просчетов и подрывает мир и стабильность в регионе». Китай, по словам Псаки, должен «отказаться от военного, дипломатического и экономического давления и принуждения в отношении Тайваня», передает ТАСС.

Она заявила, что США «глубоко заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе», а потому намерены «оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточного потенциала самообороны». Псаки заверила, что обязательства США перед Тайванем «незыблемы и способствуют поддержанию мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и в регионе».

В понедельник официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявил, что Пекин выражает Вашингтону решительный протест из-за заявления о поддержке потенциала самообороны Тайваня. Центральное информационное агентство Тайваня сообщало, что ВВС Народно-освободительной армии Китая 2 октября предприняли массовый вылет к акватории Тайваня, задействовав в общей сложности 39 самолетов.