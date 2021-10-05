 

«Досье Пандоры» не повлияло на доверие США к Украине

05.10.2021, 5:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала информацию о возможной причастности президента Украины Владимира Зеленского к офшорным схемам.

Псаки спросили, подрывают ли публикации о Зеленском доверие между Вашингтоном и Киевом. Она ответила: «Я бы не сказала, что это что-то меняет, наоборот придает важность тому, чтобы это было в международной повестке». 

По словам Псаки, глава американского государства Джо Байден «привержен приданию дополнительной открытости финансовой системе США и международной». Она сказала, что такова часть внутренней повестки Байдена. При этом для США важна работа в этой сфере в рамках скоординированного мирового сообщества, передает РИА «Новости».

Напомним, украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщили, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.



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