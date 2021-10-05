Десерт с черносливом: Рецепт из детства Кристины Орбакайте

До 20 лет Кристина Орбакайте обожала сладкое, в ресторанах она оценивала меню исключительно по сахарным лакомствам. В одном из заведений общепита она попробовала блюдо, завоевавшее ее сердце раз и навсегда. Это оказался десерт из чернослива. Кристина Орбакайте до сих пор готовит его с большим удовольствием по простому рецепту в три шага.

Ингредиенты

Нам понадобятся: нежирная сметана, сахарная пудра, чернослив и грецкие орехи. Кристина Орбакайте не рекомендует заменять сахарную пудру на обычный сахар, так как он не полностью растворяется за короткий срок и остается на зубах во время еды.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Грецкие орехи очищаем от скорлупы, а затем начиняем ими хорошо промытый чернослив. Складываем фруктово-ореховый состав в креманки или широкие стаканы.

2. Выливаем сметану в миску. Аккуратно всыпаем в нее сахарную пудру. Взбиваем все это венчиком до получения однородной массы.

3. Заливаем начиненный орехами чернослив подслащенной сметаной сверху, не перемешивая. Ставим креманки/стаканы в холодильник на 10-15 минут.

Готовое блюдо нужно есть маленькими ложечками. По словам Кристины Орбакайте, такой десерт из чернослива совершенно не вредит фигуре и способен украсить любой праздничный стол.