 

Euronews – жертвами взрыва у мечети в Кабуле стали мирные жители

05.10.2021, 5:12, Новости дня
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В результате мощного взрыва около мечети в Кабуле погибло не менее 12 мирных жителей, ещё около 30 человек были ранены. Это первый крупный теракт в афганской столице с конца августа. Однако о своей ответственности за нападение никто пока не заявлял, передаёт Euronews.

По меньшей мере 12 человек стали жертвами взрыва в столице Афганистана, ещё три десятка получили ранения. Инцидент произошёл в воскресенье у одной из кабульских мечетей, где проходила траурная церемония в связи со смертью матери одного из лидеров движения «Талибан»*.

О своей ответственности за нападение никто пока не заявлял. При этом, по данным СМИ, талибы* задержали троих подозреваемых.

Отмечается, что речь идёт о первом в Кабуле крупном теракте с конца августа, когда в результате взрыва в аэропорту погибли 169 афганцев и 13 американских военных.

Талибы несколько недель назад захватили власть в Афганистане, и теперь им предстоит продемонстрировать способность обеспечивать в стране безопасность. Наблюдатели отмечают, что это непростая задача в условиях экономического кризиса и присутствия соперничающих вооружённых группировок.

Дата выхода в эфир 04 октября 2021 года. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.



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