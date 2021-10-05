Euronews – жертвами взрыва у мечети в Кабуле стали мирные жители

В результате мощного взрыва около мечети в Кабуле погибло не менее 12 мирных жителей, ещё около 30 человек были ранены. Это первый крупный теракт в афганской столице с конца августа. Однако о своей ответственности за нападение никто пока не заявлял, передаёт Euronews.

По меньшей мере 12 человек стали жертвами взрыва в столице Афганистана, ещё три десятка получили ранения. Инцидент произошёл в воскресенье у одной из кабульских мечетей, где проходила траурная церемония в связи со смертью матери одного из лидеров движения «Талибан»*.

О своей ответственности за нападение никто пока не заявлял. При этом, по данным СМИ, талибы* задержали троих подозреваемых.

Отмечается, что речь идёт о первом в Кабуле крупном теракте с конца августа, когда в результате взрыва в аэропорту погибли 169 афганцев и 13 американских военных.

Талибы несколько недель назад захватили власть в Афганистане, и теперь им предстоит продемонстрировать способность обеспечивать в стране безопасность. Наблюдатели отмечают, что это непростая задача в условиях экономического кризиса и присутствия соперничающих вооружённых группировок.

Дата выхода в эфир 04 октября 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.