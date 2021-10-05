 

В воинской части в Карелии погиб контрактник

05.10.2021, 4:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВоеннослужащий покончил с собой в одном из гарнизонов на территории Республики Карелия, сообщил источник в оперативных службах региона.

Он сообщил, что в гарнизоне при воинской части в Бесовце Республики Карелия 26-летний прапорщик, по предварительным данным, покончил с собой, передает Столица на Онего.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Карелия подтвердили факт смерти военнослужащего, не уточнив обстоятельства гибели. По данному факту начата проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В конце сентября солдат срочной службы воинского ракетного соединения, дислоцированного в Свердловской области, был найден мертвым. В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили, что он мог покончить с собой.



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