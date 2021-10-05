Автомобиль въехал в витрину свадебного магазина в Париже
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Легковой автомобиль врезался в витрину магазина в Париже, пострадали несколько пешеходов, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщил источник в полиции.
Инцидент произошел приблизительно в 14.30 (15.30) на бульваре Рошеуар в XVIII округе французской столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.
Сообщается, что одна из машин при попытке обгона автобуса ударила другой автомобиль, который вылетел на тротуар, а затем врезался в витрину бутика свадебных принадлежностей. В результате ДТП пострадали несколько пешеходов, двое из них госпитализированы в критическом состоянии.
Очевидцы сообщают, что водитель врезавшейся в магазин машины пребывал в состоянии шока. Шофер первого автомобиля доставлен в комиссариат полиции для допроса. По предварительной версии, речь идет о неумышленном создании аварийной ситуации.
Ранее сообщалось, что легковой автомобиль протаранил стену магазина на остановке общественного транспорта в Ялте.
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