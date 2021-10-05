Автомобиль въехал в витрину свадебного магазина в Париже

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05.10.2021, 4:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛегковой автомобиль врезался в витрину магазина в Париже, пострадали несколько пешеходов, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщил источник в полиции.

Инцидент произошел приблизительно в 14.30 (15.30) на бульваре Рошеуар в XVIII округе французской столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

Сообщается, что одна из машин при попытке обгона автобуса ударила другой автомобиль, который вылетел на тротуар, а затем врезался в витрину бутика свадебных принадлежностей. В результате ДТП пострадали несколько пешеходов, двое из них госпитализированы в критическом состоянии.

Очевидцы сообщают, что водитель врезавшейся в магазин машины пребывал в состоянии шока. Шофер первого автомобиля доставлен в комиссариат полиции для допроса. По предварительной версии, речь идет о неумышленном создании аварийной ситуации.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль протаранил стену магазина на остановке общественного транспорта в Ялте.



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