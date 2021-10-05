В РФ стали массово появляться фальшивые интернет-магазины

Еще один вид онлайн-мошенничества раскрыл Сергей Кузьменко из Роскачества. По его словам, в российском сегменте глобальной сети появилось множество фальшивых интернет-магазинов.

Злоумышленники выкупают топовые места в раздаче и умело подделывают дизайн настоящих продавцов. Если же вы «клюнете» не приманку и отправите деньги предоплатой, что обычно дешевле, чем наложенным платежом, то своего товара вы не увидите и своих денег, разумеется, также.

Отличительные черты псевдомагазина те же самые, что и у фальшивого сайте. Нет защиты, ссылка написана с ошибками и т.д. Для того чтобы не попасться на приманку, достаточно быть внимательным и проявлять бдительность. В первую очередь стоит проверять адрес ссылки, советует специалист.