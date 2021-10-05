Новая версия операционной системы Android 12 представлена в финальной сборке

Вчера компания Google официально представила финальную версию двенадцатого «Андроида». По словам разработчиков, теперь пользователи смогут смело закачивать на свои устройства Android 12, не беспокоясь о том, что мелкие недоработки будут докучать им.

Напомним, что в обновленной ОС для мобильных устройств по-другому оформлен интерфейс. Однако здесь еще не все закончено. Специалисты компании будут вносить изменения еще до середины 2022 года.

Иначе оформлены и виджеты, которые получили более округленные углы и выразительную форму. Также изменены и звуковые эффекты. Наконец, Google переделал функцию быстрых настроек и улучшил повороты экрана. Внесены и другие изменения, о которых подробно можно узнать на сайте разработчика.