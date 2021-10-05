Le Monde – «попытки примирения провалились» — резкие заявления Макрона спровоцировали кризис в отношениях Франции с Алжиром

И без того неровные отношения Франции с Алжиром оказались на грани кризиса после резких заявлений Эммануэля Макрона в адрес властей бывшей колонии, пишет Le Monde. Как передаёт издание, французский лидер обвинил алжирскую «военно-политическую систему» в спекуляции на исторической памяти и ненависти к Франции. При этом, по убеждению экспертов, глава Франции не случайно выбрал столь резкие выражения, а сознательно и надолго сменил тон после безуспешных попыток примирения с североафриканским государством.



Reuters

Отношения между Францией и Алжиром, периодически переживающие «шторма», снова скатываются «в зону сильной турбулентности» после необычайно резких высказываний Эммануэля Макрона, направленных против «уставшей» алжирской «военно-политической системы», передаёт Le Monde. При этом заявления президента Франции были далеко не случайными и выглядели тщательно взвешенными — с явным намерением быть обнародованными, считает издание.

Правительство Алжира, впрочем, не заблуждалось на этот счёт, пишет газета. Осудив «безответственные высказывания» и «недопустимое вмешательство» во внутренние дела страны, власти страны немедленно отозвали своего посла из Парижа и запретили французским военным самолётам, участвующим в операции «Бархан» в Мали, пролетать над его воздушным пространством. По словам бывшего французского дипломата, знакомого с деталями дела, этот всплеск напряжённости между двумя странами может не только ускорить переустройство регионального стратегического ландшафта, но и является свидетельством фактического провала усилий по примирению исторической памяти – во всяком случае, на дипломатическом уровне, – которые Эммануэль Макрон предпринимал после публикации в январе доклада историка Бенджамина Стора.

Когда 30 сентября в Елисейском дворце состоялась встреча президента Франции с 18 молодыми людьми, происхождение которых связано с памятью о войне в Алжире, – внуками «черноногих», солдат, харки, активистов Фронта национального освобождения и алжирских евреев, — глава государства воспользовался возможностью, чтобы передать «совершенно недвусмысленное» послание, отмечает издание. После упоминания «страданий» и «травм», переданных наследникам трагедии войны, он с беспрецедентной резкостью высказался об алжирской «военно-политической системе», которая, по его мнению, была «построена на ренте исторической памяти» и «ненависти к Франции». «Видно, что алжирская система устала, «Хирак» (протестное движение) ослабил её», — добавил Макрон, отметив, что президенту Алжира непросто работать в этих условиях.

Сказав это, глава французского государства в глазах Алжира пересёк «красную черту», считает Le Monde. Такой выбор слов действительно знаменует собой важный поворотный момент, если вспомнить, что до этого Макрон неуклонно делал ставку на свои прекрасные личные отношения с алжирским коллегой. В ноябре 2020 года он заверял, что «сделает всё возможное», чтобы помочь «храброму» президенту Теббуну. Глава алжирского государства неоднократно отвечал ему взаимностью. «Макрон пользуется моим полным уважением», — заявлял Теббун в июне французским СМИ, называя лидера Франции «самым просвещённым» из всех французских президентов.

Резкость Макрона, вероятно, стала отражением недовольства обманутыми ожиданиями, делает вывод издание. «Президент в итоге осознал, что его собеседники мало что могут сделать», — поясняет источник, близкий к окружению главы государства. Будь то жесты по примирению исторической памяти (которые в Алжире назвали «уравниванием жертвы и палача»), сотрудничество в выдаче консульских пропусков для репатриации нелегальных мигрантов (уровень исполнения обязательств по выезду с территории Франции составляет 0,2%) или урегулирование различных экономических и торговых споров, Париж считает, что Алжир не выполняет своих обещаний, пишет газета.

По этой причине министры не слишком горели желанием присоединиться к визиту премьера Жана Кастекса в Алжир, назначенному на 11 апреля. Как напоминает издание, в последний момент поездка была отменена алжирцами, разочарованными очевидным отсутствием энтузиазма со стороны французов. В этом контексте слова Макрона являются не просто «вспышкой лихорадки», а «сменой курса, которая рискует затянуться», считает бывший дипломат. «Это только начало того, что станет долгим и трудным периодом напряжённых отношений между двумя странами», — согласны авторы редакционной статьи в газете Liberté Algérie.

Если реакцию официального Алжира на комментарии Макрона нельзя назвать неожиданной, то реакция общественного мнения выглядит более неоднозначной, отмечает газета. Хотя заявления французского президента о «военно-политической системе» скорее пришлись по вкусу сторонникам протестного движения «Хирак», которые постоянно требуют «гражданского, а не военного положения», сомнения в существовании алжирской нации до французского завоевания отвратило от лидера Франции население так же сильно, как и режим, подчёркивает Le Monde. Как напоминает издание, в разговоре с молодыми людьми Эммануэль Макрон заметил, что создание алжирской нации — «феномен, который следует рассмотреть» и задался вопросом: «Была ли алжирская нация до французской колонизации?». «Вопрос о существовании алжирской нации шокировал общественное мнение больше, чем всё остальное», — отмечает эксперт по вопросам безопасности Акрам Хариеф, добавляя, что тем самым Макрон вызвал единодушное отторжение к себе со стороны алжирской публики.