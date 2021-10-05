 

ПН – грузинский премьер обвинил Саакашвили в планировании убийств и беспорядков

05.10.2021, 4:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михаил Саакашвили планировал убийства оппозиционеров и беспорядки. Как передаёт «Перший незалежний», Гарибашвили утверждает, что команда бывшего грузинского президента организовывала убийства оппозиционеров перед выборами, чтобы обвинить в этом власти Грузии.


Reuters

Михаил Саакашвили планировал убийства оппозиционеров и беспорядки. Как передаёт «Перший незалежний», об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. 

Он утверждает, что команда Саакашвили организовывала убийства оппозиционеров перед выборами, чтобы обвинить в этом власти Грузии.

«Это информация наших спецслужб. Их план был таков: во время кульминации и мобилизации около 10 000 человек, и, наверное, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров», — заявил Ираклий Гарибашвили.

Он добавил, что Саакашвили планировал появиться на запланированной масштабной акции в Тбилиси, тем самым спровоцировав появление правоохранителей, и обвинить власти в убийстве.

«Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за границей бы показали, как здесь убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов», — заявил Ираклий Гарибашвили.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.07 / Глава ЦИК назвала голосование по Конституции легитимным

16.09 / Le Monde – «новый Ближний Восток» — Израиль подписал соглашения с ОАЭ и Бахрейном в обход Палестины

05.09 / 4 сентября оккупанты дважды открывали огонь на Донбассе, один военный был ранен – штаб ООС

11.08 / Минтруд решил увеличить пособие для детей из малоимущих семей

21.05 / В Android 12 появится функция автомобильного смарт-ключа

04.01 / В Киевском метрополитене рассказали, сколько людей встретили Новый год в метро

14.09 / В Киеве на акции протеста потребовали расследовать смерть Кернеса

10.08 / В Киеве автомобилисты устроили дрифт на Софийской площади, полиция открыла производство

20.07 / Силы ДНР уничтожили украинский минометный расчет

30.03 / Хомчак рассказал, почему редко купает двухмесячную дочь и готов ли во второй раз стать отцом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика