Мнение: В ЗВО проводят проверку аренды почетного караула монархистами-реконструкторами

В Западном Военном Округе начато расследование правомерности использования роты почетного караула на слете монархистов-реконструкторов в Питере. Разумеется, это является реакцией на большое общественное внимание к данному позорищу.

В ЗВО проводят проверку аренды почетного караула монархистами-реконструкторами

В Западном военном округе начато служебное расследование в связи с участием роты почетного караула в церемонии церковного венчания Георгия Романова и Ребекки (Виктории) Беттарини, которая состоялась 1 октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в пресс-службе ЗВО.

На заданные в связи с этим вопросы в пресс-службе округа предложили прислать официальный запрос от редакции, что и будет сделано агентством.

В свою очередь в военной комендатуре Санкт-Петербурга, в оперативном подчинении которой находится рота почетного караула, от каких-либо комментариев отказались. При этом, по имеющимся данным, военный комендант города полковник Рамиль Волков в настоящее время находится в отпуске за пределами Петербурга.

Отметим, действующие военнослужащие находились в ходе церемонии венчания внутри храма, стоя по стойке «смирно». На их фоне с удовольствием фотографировались гости церемонии, особенно иностранные.

https://regnum.ru/news/polit/3388294.html – цинк

PS. Интересно, комендант уехал, чтобы не замараться в этом позорище?

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