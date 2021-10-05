Мнение: Список жертв. Сегодня – годовщина 1993-го

Поразительная вещь – недоступность истории, причем – даже ближайшей, даже той, которую ты вроде бы «сам застал» и, значит, «видел своими глазами». Со школы мы привыкаем думать, что о многих событиях древних времен мы не можем узнать точно – но только из-за недостатка источников, письменных и прочих. Скажем, почему мы мало знаем о походах Александра Македонского или о Древней Руси времен Дмитрия Донского? Да ежу понятно – потому что в те времена газет не было! И книгопечатания. И Си-Эн-Эн. Вот и приходится что-то там реконструировать по редким летописям, гадать на кофейной гуще – был Александр Невский ставленником татаро-монголов или нет. И даже – были ли сами татаро-монголы.

То ли дело сейчас! – думает вчерашний школьник. С событиями недавней истории и разбираться не надо – информации-то хоть залейся. Интернет опять же. А также газеты, журналы, видеоблогеры… Никаких темных пятен и быть не может. На худой конец, историк современности может воспользоваться инструментом, о котором нормальный историк и мечтать не смеет: он может поговорить с очевидцами! Это ж вообще лафа – никаких тайн!

И тем поразительнее, когда обнаруживаются ТАЙНЫ во вроде бы самых известных событиях, причем таких, которые ты САМ видел! Яркий пример таких «слепых пятен» – очередная годовщина «осенних событий 1993 года в Москве». Все помнят, что тогда была попытка госпереворота и «танки били по Белому дому» – вся страна это смотрела по телевизору. Но простой вопрос – а сколько человек тогда погибло и, главное, кто кого убил?

ТИШИНА. Известны только цифры некоего «официального расследования», которое наспех произвели «по горячим следам» – там была названа цифра в 147 человек. Сегодня этой цифре практически никто не верит, и поэтому в ходу другое обозначение – «погибло, по разным оценкам, от 150 до 1500 человек». Нихрена себе, доложу я вам, расхождение – на порядок! И речь не о каких-то там «временах Хаммурапи» – речь о событиях, которые случились всего 28 лет назад. И не где-то во глубине сибирских руд – а прямо в столице нашей Родины Москве, у всех, можно сказать, на глазах!

КАК ТАК??

Цитаты:

“И у нас в «Останкино» с 19:30 несколько часов продолжался расстрел толпы, а потом людей, рассредоточившихся по парку, по окрестным улицам. Когда бронетранспортер на свободной охоте, это картина сильная. У него луч прожектора, спаренный с пулеметом – если попасть в этот луч… лучше не попадать. А оттуда людей вывозили, вывозили добровольцы. Вот почему в справке медицинского управления очень многие значатся не по месту, где их ранило, а… в больницу доставлен сразу же. Или передан «Скорой помощи» на значительном удалении от Белого дома или «Останкино». Потому что очень многие люди, чтобы какой-то осмысленной деятельностью в этом безумии заняться, что они делали – они помогали раненым.

…

Люди с площади рванулись… с площади Свободной России рванулись в Белый дом и в спортзал – такое, двухэтажное, по-моему, помещение рядом с Белым домом. Там набилось довольно много народу, в этом спортзале. И потом начали расстреливать этот спортзал из пулеметов бронетранспортера. Внешний наблюдатель должен был бы решить, что те, кто укрылся с площади в этом спортзале, они погибли.

https://echo.msk.ru/programs/netak/547409-echo/

Очень содержательное интервью с Александром Черкасовым, главой «Мемориала», сделанное в 2008 году на «Эхе» (время тогда еще было намного свободнее). Там Черкасов говорит, что в их списке погибших – 169 человек.

Но есть и поименные списки – например, вот этот (кто-то скопировал в свой ЖЖ, тоже давно):

Вураки Андрей… Студент 5-го курса 2 Медицинского института г. Москвы. Из семьи потомственных врачей… В совершенстве владел английским языком, проходил стажировку в США. Убит 3 октября 1993 года у телецентра “Останкино”. После начала расстрела оказывал раненым медицинскую помощь… Множественные огнестрельные ранения груди, живота и предплечий…

Житомирский Александр… Студент 1 курса Университета Дружбы Народов (стипендиат республики Бурятия). С отличием закончил среднюю школу… Изучал историю создания отечественного и мирового флота, свою работу оформил как большое справочное пособие… Для него были характерны… повышенное чувство долга и справедливости. Убит 3 октября 1993 года у телецентра “Останкино”. Множественные огнестрельные пулевые ранения в грудь и живот из крупнокалиберного пулемета БТР…

Игнатьев Иван… 21 год… Студент института… Убит 3 октября 1993 года у телецентра “Останкино”. Множественные огнестрельные пулевые ранения в шею, грудь и живот…

Кузьмин Сергей… 17 лет… любил и хорошо знал родной город – Москву, собирал книги о нем… любил уединение… был очень добрым человеком. Любил животных, трогательно заботился о бездомных кошках и собаках… Убит 3 октября 1993 года у телецентра “Останкино”. Множественные пулевые ранения из крупнокалиберного пулемета БТР…

Марков Евгений… Студент 2-го курса Приборостроительного института г. Москвы. В совершенстве владел английским языком. Увлекался электроникой, компьютером, техникой – за это и в школе, и в институте его прозвали “технарь”. Смертельно ранен 3 октября 1993 года у телецентра “Останкино”. После начала расстрела оказывал медицинскую помощь с друзьями А. Вураки (погиб) и П. Рощиным (ранен). Огнестрельные пулевые ранения груди и живота…



Никитин Евгений… 23 года… Работал осветителем. Писал песни и музыку. Убит в ночь с 3 на 4 октября 1993 года у телецентра “Останкино”. Огнестрельные пулевые ранения груди и живота из крупнокалиберного пулемета БТР…

Хайбулин Станислав... 24 года… Образование… медицинское. Убит 3 октября 1993 года у телецентра “Останкино”. Пришел к телецентру вместе с отцом после начала расстрела для оказания медицинской помощи раненым. Выносил раненых от здания телецентра. Множественные огнестрельные пулевые ранения в шею и голову… Остались вдова и сирота-дочь (родилась через 4 месяца после гибели отца)…



Шлыков Павел… Студент Сельскохозяйственного института г. Москвы. Убит 3 октября 1993 г. у телецентра “Останкино”. Огнестрельное пулевое ранение груди. Пуля у следствия изъята…

Шумский Алексей... 26 лет… Окончил… Московский институт электронного машиностроения… Призер олимпиад и конкурсов… Самым большим увлечением Алексея был спелеотуризм, которым он занимался более 10 лет: стал инструктором, руководителем походов, принимал участие в горноспасательных работах. Закончил курсы английского языка. Подал документы в аспирантуру… Убит 3 октября 1993 года у телецентра “Останкино”. В момент начала расстрела стоял вместе с журналистами у входа в телецентр. Получил множественные огнестрельные пулевые ранения в шею, грудь, живот, бедро и руку. Был вынесен из-под обстрела американским юристом Терри Данкеном (погиб). Скончался на операционном столе в Институте Склифосовского.



Ярёмко Дмитрий… 18 лет… Родился в с. Мачара в Абхазии… Закончил школу… проживал в Подмосковье, куда переехал жить к бабушке с дедушкой после начала войны в Абхазии… Убит 3 октября 1993 года у телецентра “Останкино”. Огнестрельное пулевое ранение живота…

Адамлюк Олег... 20 лет… Убит в 12-00 4 октября 1993 года между Домом Советов и издательством “Московская правда” у дома №10 по Мантулинской улице. Сквозное огнестрельное ранение в позвоночник с повреждением аорты и печени из крупнокалиберного пулемета БТР. На теле – следы избиений. Одежду родственникам вернуть отказались, уничтожив до окончания следствия…



Альенков Сергей… 18 лет… Студент… Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Огнестрельное пулевое ранение в спину из крупнокалиберного пулемета БТР…

Артамонов Дмитрий... 17 лет… Убит утром 4 октября 1993 года у Дома Советов в Студенецком переулке у дома №6. Множественные огнестрельные пулевые ранения в голову, шею и грудь. На теле следы избиений в виде больших областей с кровоподтеками (избит)…

Веревкин Роман… 16 лет… Учащийся техникума. Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Расстрелян в спину: множественные огнестрельные пулевые ранения в затылок, спину, шею, руку…

Виноградов Евгений… Студент Индустриального техникума г. Москвы… Много читал… По истории военной техники делал подборки материалов. Собирал марки… Занимался в авиаклубе… Смертельно ранен 4 октября 1993 года в районе Дома Советов в Глубоком переулке. Умер в 15-00 в больнице им. Боткина. Пять огнестрельных пулевых ранений одной очередью в спину… перед расстрелом был разут, сняты кроссовки – носки в грязи (шел без обуви)…

Денискин Андрей... 25 лет… Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Утром на улице Новый Арбат ранен в плечо, затем избит и добит выстрелом в голову…

Денисов Роман... 15 лет… Учащийся 10 класса средней школы №981 Красногвардейского района г. Москвы. Был членом Совета школы. Увлекался историей, москвоведением. Посещал археологический и краеведческий кружки при Государственном историческом музее в г. Москве… Мечтал поступить в Свято-Тихоновский богословский институт в г. Москве. Стремился быть свидетелем и хронистом современной истории России. По событиям 19-21 августа 1991 года в г. Москве вел бюллетень, находящийся в настоящее время в Музее революции России… Убит между 9-00 и 10-00 в Капрановском переулке. Огнестрельное пулевое ранение в бок пулей со смещенным центром тяжести… Выстрелом перебит позвоночник… Скончался от полученного ранения, так как бригада скорой помощи прибыла только через 6 часов…

Иванов Олег… 17 лет… Учился в 10 классе… Увлекался авиа- и судомоделизмом. Был призером многих соревнований по авиа- и судомодельному спорту… Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов. Огнестрельные пулевые ранения груди и плеча. Одежду родственникам вернули без обуви…

Калинин Константин… 14 лет… ученик 8 класса средней школы… Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов. Множественные огнестрельные пулевые ранения в шею, бедро, голень и грудь. На лице ссадины от ударов тупым предметом, перебит нос. По словам родных, у трупа руки были “черные, как асфальт” (отбиты ударами тупого тяжелого предмета)…

Козлов Дмитрий… 25 лет… Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Множественные огнестрельные пулевые ранения груди и живота. Одежду родственникам отказались вернуть, уничтожив до окончания следствия…



Кудряшов Анатолий... 23 года… Убит … 4 октября 1993 года в районе Дома Советов в подземном переходе на улице Новый Арбат. Огнестрельные пулевые ранения в спину и левое плечо…

Курышева Марина… 16 лет… Закончила среднюю специальную школу с углубленным изучением английского языка. Поступила на юридический факультет Международного независимого эколого-политологического университета в г. Москве. Много читала. Очень любила животных… Убита 4 октября 1993 года недалеко от Дома Советов… смертельно ранена выстрелом в шею. Скончалась в больнице…

Матюхин Кирилл… Студент 2-го курса Московского института радиоэлектронной аппаратуры (МИРЭА). Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Огнестрельное пулевое ранение в голову. 3 октября, по призыву Е.Т. Гайдара пошел с друзьями-студентами к Моссовету. Оттуда решили пойти посмотреть, что делается у Дома Советов. Дошли до оцепления ОМОНовцев… Были обстреляны 5-ю ОМОНовцами в масках… Двое ребят –Кирилл и Д. Артамонов – были убиты, один ранен в ногу… Студенту, раненному в ногу, ОМОНовцы прострелили вторую… положили рядом с раненым автомат и сказали: “Сейчас мы тебя сфотографируем и скажем, что ты защитник Белого Дома!” По словам оставшихся в живых ребят, ОМОНовцы знали, что каждый из них должен делать: одни – убивать людей, другие – стрелять по дверям, чтобы люди не выходили из своих квартир…

Обух Дмитрий… 18 лет… Студент 2-го курса Российской академии живописи, ваяния и зодчества…Закончил школу №60 г. Москвы с углубленным изучением английского языка и художественную школу на Кропоткинской… Увлекался классической музыкой и джазом. Много читал… Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Огнестрельное пулевое ранение в голову с близкого расстояния (расстрелян), по характеру поражения – разрывной пулей…



Пантелеев Игорь… 20 лет… Студент 4-го курса Государственной Академии финансов при правительстве Российской Федерации и 1-го курса Русско-Британского экологического колледжа. Среднюю школу окончил с золотой медалью… Пользовался большим авторитетом у друзей. В совершенстве знал английский язык, свободно владел испанским. Имел 1-й взрослый разряд по плаванию и 2-й взрослый разряд по современному пятиборью. Убит около 11-00 4 октября 1993 года около Дома Советов. Огнестрельные пулевые ранения в шею (сонную артерию) пулей со смещенным центром тяжести… и грудь…

Песков Юрий… 18 лет… Студент Финансово-кредитного колледжа г. Москвы. Активно занимался спортом – акробатикой, баскетболом, самбо, дзюдо, боксом и мотокроссом… Очень переживал, что в августе 1991 года был далеко от Москвы и не мог участвовать в событиях… 3 октября прошел с демонстрацией от Октябрьской площади к Дому Советов, затем был у телецентра “Останкино”. Тяжелое огнестрельное пулевое ранение в ногу с повреждением кости, слепое огнестрельное ранение в спину, смертельное сквозное ранение пулей со смещенным центром тяжести в живот с поражением печени и других внутренних органов…

Парнюгин Сергей… 21 год… Убит 4 октября 1993 года у Дома Советов. Жестоко избит. Резаные раны коленных суставов. Множественные огнестрельные пулевые ранения: таз, бедро (сзади). Добит раненый выстрелом в голову (спереди назад)…

Сайгидова Патимат… Студентка 5-го курса Российской академии управления… Убита 4 октября 1993 года в районе Дома Советов у входа в посольство США. Множественные огнестрельные пулевые ранения левого плеча и груди… Власти г. Москвы изъяли находившуюся в собственности Патимат жилую площадь в г. Москве…

Салиб Ассаф… 24 года… Гражданин Ливана. Студент Университета Дружбы народов им. П. Лумумбы. Убит 4 октября 1993 года в районе Дома Советов. Остановлен вместе с другом, Ханушем Фади, милицией в переулке Павлика Морозова (у станции метро “Улица 1905 года”). Зверски избит и расстрелян – 8 огнестрельных пулевых ранений в плечо, бедро, голень и грудь. Скончался на месте…

Хануш Фади… Гражданин Ливана… Студент Университета Дружбы народов им. П. Лумумбы. Убит 4 октября в районе Дома Советов. Остановлен вместе с другом, Салибом Ассафом, милицией в переулке Павлика Морозова (у станции метро “Улица 1905 года”). Зверски избит и расстрелян: 6 огнестрельных пулевых ранений в грудь, живот и голову…



Бондаренко Вячеслав… 18 лет… Убит 5 октября 1993 года у Дома Советов, на Краснопресненской набережной. Огнестрельное пулевое ранение груди, ножевое ранение (удар штык-ножом)…



Новокас Сергей… 20 лет… Убит 2-4 октября 1993 года. Место гибели не установлено. Семь огнестрельных пулевых ранений: в голову – 2, в грудь, сердце, живот и в левую ногу – 2. Опознан через 5 месяцев…



Петухова Наталья… 19 лет… Студентка 3 курса Московского Городского Технического Университета (СТАНКИН) (специальность – проектирование и эксплуатация компьютерных систем). Староста группы. Закончила спецшколу №8 с углубленным изучением немецкого языка. Свободно владела немецким языком… Очень любила рисовать, читала “запоем”… Основное увлечение – поэзия, позже – авторская песня. Автор более 200 стихотворений и 50 песен… Очень любила фантастику, имя любимой своей героини – Станчи-Жень из книги А. Лисицкой “Погоня по безвременью” выбрала в качестве псевдонима. Разработала свою систему стенографии. Писала фантастические рассказы, осталась незаконченной большая фантастическая повесть. Закончила балетную школу-студию. Активно занималась спортом – сначала в детской спортивной школе, позже, в Университете – чемпион Университета по отдельным видам легкой атлетики, пятый дан по карате, разряд по дзюдо. С увлечением занималась последние 2 года в школе-студии каскадеров “Акватрюк” (руководитель А. Сальников), снималась в фильмах (последний – “Пистолет с глушителем”). Студенческое увлечение – спелеотуризм. С группой ребят под руководством А. Шумского ходила в пещеры… Участвовала в движении “толкинистов” (Школа выживания в экстремальных условиях), прошла собеседование и была принята в Академию Йоги (спортивное направление)… Активно и с большим интересом принимала процессы, происходящие в стране с 1985 года. В событиях 1991 года не участвовала, но активно пыталась (не пустили родители). В 1993 году пришла в Дом Советов с группой спелеологов на призыв оказать помощь блокированным в здании людям. Группа осуществляла доставку медикаментов, свечей, выводила больных из блокированного Дома Советов. Убита в ночь с 3 на 4 октября 1993 года в 111 о/м г. Москвы (Локомотивный проезд, 17), куда доставлена как раненая от телецентра “Останкино”. Во время расстрела у телецентра находилась в группе с западными корреспондентами (Пек Рори, Терри Данкен и др.), которые все были расстреляны бойцами спецназа “Витязь”. Множественные огнестрельные ранения: в ногу (сзади, сверху вниз), 4 в грудь (от плеча до плеча) пулями, состоящими из 3-х оболочек (по характеру поражения аналогичных разрывным), в затылок (снизу вверх) с кольцевым ожогом (причина смерти), на лице и теле ссадины и синяки, выбиты зубы. Одежду родителям вернуть отказались, уничтожив до конца следствия…”

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И я видел много таких списков. Собственно, непонятно – где реальное расследование, какова все ж более-менее консенсусная цифра? И когда назовут поименно не только убитых, но и тех, кто отдавал приказы? Когда назовут номера частей, принимавших участие в подавлении? Что это, к примеру, был за БТР, который отстреливал людей в сквере из крупнокалиберного?

Наконец, история со снайперами (ее слегка коснулся Черкасов из Мемориала в интервью «Эху»). Вот про снайперов, которые в случайном порядке бьют откуда-то с крыш и отстреливают ЗЕВАК, приходящих к БД – я слышал сам еще в то время. Другими словами – это ж была та самая технология, которую потом, получается, ПОВТОРИЛИ во время украинского Майдана в 2014 году! И опять – что это за снайперы? Откуда? С чьей стороны? ЗАЧЕМ они убивали «мирняк»? Что за дикая идея – стрелять в зевак, кто это придумал??

Опять же – ответов нет, нет даже версий. А почему? 28 лет прошло, власть сменилась, Ельцин умер, Путин не устает при всяком удобном и неудобном случае проклинать «лихие» 90-е… Но – как забросали наскоро ветками все кровавые следы в 1993-94 гг. – так с тех пор никаких даже попыток расследования. Тоже удивительно. Кого и зачем защищают таким образом?

От себя скажу: лично я в 1993 году был целиком на стороне правительственных сил, считал и считаю сами по себе события осени того года попыткой госпереворота, танки, бьющие по Белому Дому, вызывали у меня тогда РАДОСТЬ. То есть я – одобряю подавление того мятежа.

Но это не значит, что я одобряю все МЕТОДЫ, какие были использованы для подавления. И я, безусловно, хотел бы знать полную картину – кто отдавал приказы, кто выполнял, кто палач, а кто герой. Речь уже даже не о юридической, а хотя бы об исторической ответственности. А это страусиная позиция действующих властей – да какая разница, давайте заметем все под ковер, вам же легче будет ничего не знать, спите спокойно – эта позиция ГНУСНАЯ. Мы – не маленькие дети, нас не нужно «защищать» от ЗНАНИЯ.

Знание – сила. Что бы там ни писал Оруэлл.